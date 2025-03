Süßes Otterbaby kämpft sich ins Leben zurück

Das Schicksal des kleinen Fellknäuel rührte viele im Ort: Ein Landwirt fand die völlig erschöpfte „Ottilie“ in einem Schuppen. Nach einem Zwischenstopp in einer Wildtierstation kam sie in die erfahrenen Hände der EGS. Ihr Zustand? Dramatisch. „Sie war bei ihrem Auffinden schon völlig kraftlos und hatte wundgescheuerte Pfoten. Außerdem hatte sie einen sehr schmerzhaften Abszess am Kopf“, berichtet Stationsleiter Hans Frey.