Illegaler Handel mit Reliquien von „Cyber-Apostel“

Acutis gilt als Vorbild christlichen Lebens

Die Polizei sagte, dass es keine Möglichkeit gäbe, herauszufinden, ob die Reliquien echt oder gefälscht seien. Acutis, ein Schüler aus der Lombardei, der 2006 im Alter von 15 Jahren an Leukämie starb und für viele junge Gläubige zu einem Vorbild des christlichen Lebens sowie zu einer Art „Schutzpatron des Internets“ wurde, wird am 27. April heiliggesprochen. Zur Zeremonie werden zehntausende Gläubige erwartet. Acutis war am 10. Oktober 2020 in Assisi seliggesprochen worden.