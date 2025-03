Wer hat auf den „Schauspieler“ geschossen?

Schulden in Millionenhöhe

„Stimmt alles nicht“, sagt der Erstangeklagte beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt. „Ich habe ihn nur gefragt, ob er bereit ist, meine 50.000 Euro zurückzuzahlen, die er leichtfertig verzockt hat.“ Außerdem habe er Patrick S. mit einer möglichen Sammelklage konfrontiert. „Er hat bei mehreren Personen Schulden. In Summe sind es Millionen. Die Idee dürfte ihm nicht gefallen haben.“