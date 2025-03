„Bürgervertreter sollten ein Maklerbüro gründen!“

Großes Fragezeichen um (Grund-)Geschäfte um Kindergarten

Schärfer kommentiert man auf Bezirksebene – wie etwa Andreas Bors von der FPÖ Bezirk Tulln: „Die aktuellen Ereignisse erinnern an ähnliche Vorgänge in Grafenwörth, Judenau, Klosterneuburg und Michelhausen – allesamt Fälle, in denen ÖVP-Funktionäre in fragwürdige Grundstücksgeschäfte verwickelt waren. Diese Leute sollten sich aus der Politik zurückziehen und gemeinsam ein Maklerbüro eröffnen.“