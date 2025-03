17 von 20 Softdrink-Proben enthielten Mikroplastik

17 von 20 Softdrinks enthalten Mikroplastik

85 Prozent der Proben, also 17 von 20, enthielten nachweislich Mikroplastik in der Größe zwischen 25 und 500 Mikrometer. Insgesamt wurden in den 20 Litern untersuchter Getränke 112 Mikropartikel in der detektierten Größe gefunden. Das entspricht einem Mittel von 5,6 Stück/Liter. Der Maximalwert lag bei 22,7 Stück je Liter.