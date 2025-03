Betrunkene Schwester mit Faustschlägen malträtiert

Nach einem süffigen Nachmittag mit Freunden und dem späteren Opfer folgt eine gemeinschaftliche Lokaltour in Dornbirn. Gegen 2 Uhr morgens erklärt die sternhagelvolle Schwester ihrem Bruder, noch in dessen Wohnung mitzugehen, um ein paar Sachen zu holen. Was der jedoch kategorisch ablehnt, weil er befürchtet, die schwangere Freundin und der dreijährige Sohn könnten aufgeweckt werden. Doch die mit 2,2 Promille Bediente lässt sich nicht abbringen und klingelt wenig später Sturm.