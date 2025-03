Gericht bestätigt: Hahn „Kiki“ bleibt Einzelgänger

„Jetzt klar geregelt“

„Die jetzige Vereinbarung hat die Wirkung eines Urteils, ein Verstoß wäre klar geregelt“, so Skalitzky. Damit kann auch die Familie Sperl leben. „Wir sind erleichtert, dass wir ,Kiki’ behalten dürfen und es nun ein Ende hat“, so Renate Sperl. Wegen des Verstoßes gegen die erste Vereinbarung spendet sie 450 Euro an eine Tierschutzeinrichtung. „Wir haben auf unsere Kosten von mehreren tausend Euro verzichtet“, ergänzt der Anwalt.