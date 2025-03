Nach Messerstichen verblutete Frau in ihrem Haus

Es waren mehrere heftige Messerstiche, die zum Tod der 44-jährigen Silvia G. in Neukirchen an der Enknach führten. Das bestätigte nun auch die erste mündliche Überlieferung des Obduktionsergebnisses an die Staatsanwaltschaft Ried. Demnach verblutete die Frau hilflos, während der mutmaßliche Täter, ihr 35-jähriger Ehemann Michael G., zuerst vergeblich versucht hatte, Suizid zu begehen und dann eingeschlafen ist. „Das schriftliche und ausführliche Obduktionsergebnis kommt etwas später“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Franz-Joseph Zimmer.