Opposition zerpflückt Ludwigs Gemeindebau-Pläne

Die Wiener SPÖ will die Zugangsbestimmungen zum Gemeindebau neu regeln. Musste man bisher zwei Jahre durchgehend an einer einzigen Wiener Adresse gemeldet sein, soll dieses Kriterium mit 1. Mai wegfallen. Künftig reicht ein durchgehender Hauptwohnsitz von zwei Jahren in Wien, unabhängig von der Anzahl der Adressen, die „Krone“ berichtete https://www.krone.at/3735999?preview=true.