Ceretti: Freundin von DiCaprio? „Extrem nervig!“

Leute kleben „einem Etikett auf“

Über die Aufmerksamkeit, die man bekommt, wenn man mit jemandem zusammen ist, der sehr bekannt ist, erklärte Vittoria: „Sobald man mit jemandem zusammen ist, der eine größere Fangemeinde hat als man selbst, wird man zur ,Freundin von‘ – oder zum ,Freund von‘, um genau zu sein. Und das kann extrem nervig sein. Plötzlich sprechen die Leute über dich als die Freundin von so-und-so, die die Ex von so-und-so war. Es ist also nicht schön, wenn man denkt, dass man nicht lieben kann, wen man will, nur weil die Leute einem ein Etikett aufkleben müssen.“