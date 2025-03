Streit eskalierte: Verletzungen im Gesicht

Ein verbaler Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Sonntagabend in der Stadt Salzburg heftig. In Bahnhofsnähe (Stadtteil Elisabeth-Vorstadt) gerieten ein 41-Jähriger aus Ungarn und ein 40-jähriger Deutscher aneinander. Die beiden Männer fügten sich gegenseitig Faustschläge ins Gesicht zu.