Mysteriöse blaue Spirale erscheint am Nachthimmel

Als dann nach einer gewissen Flugzeit der nächste Booster gezündet wurde, setzte das eine Kettenreaktion in Gang, die später in Kärnten für Erstaunen sorgte. Denn bei Marketingprofi Musk muss alles perfekt designt sein – auch der Ausstoß der Raketen. Und so erleuchtete gestern Abend eine hellblaue Spirale unseren Nachthimmel.