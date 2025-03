Tierheim rettet Katzen und Hund aus Messie-Wohnung

„Die rund 30 Quadratmeter große Wohnung war in einem untragbaren Zustand“, schildert das Tierheim Arche Noah Graz den Einsatz am vergangenen Freitag in Gleisdorf. Amtstierarzt Gerhard Kutschera hatte den Einsatz angefordert – zurecht, denn das Bild, das sich dort bot, war unerträglich: „Kot von mehreren Wochen, haufenweise Müll, verfaulte Lebensmittel – ein Albtraum für Mensch und Tier.“