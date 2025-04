„Vorm Spiel konnte ich oft zwei Tage nichts essen“

Schon nach dem Landen in Indien wusste Schmerböck: Das ist mit Österreich nicht zu vergleichen. Rund Hundert eingefleischte Fußball-Fans seines neuen indischen Arbeitgebers Mohammedan SC empfingen den Steirer am Flughafen mit Musik, Gesang und Blumenschmuck. „Und das um drei Uhr in der Früh – unter der Woche.“ Es war der Start in ein völlig neues Abenteuer.