Quasi-Enteignung in Tirol „ein massiver Eingriff“

„Eindruck willkürlicher Politik entsteht“

„Wer im Schnellverfahren tief in Eigentumsrechte eingreift, ohne nachvollziehbare Kriterien offenzulegen, stellt zentrale Prinzipien von Transparenz und Planungsfairness ernsthaft in Frage“, sagt LA Susanna Riedlsperger. In der Causa sieht die Pinke zwei Dinge besonders kritisch: Da nämlich große Flächen von Kirchen unangetastet bleiben, „entsteht der Eindruck von willkürlicher Politik statt strukturierter Raumplanung“.