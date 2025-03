Sieben Bergretter bei Übung von Lawine mitgerissen

Der steirische Bergrettungsdienst führte am Samstag im Skigebiet Präbichl eine Ausbildung durch, konkret stand eine Steilrinnen-Schulung am Programm. Dabei kam es zu bangen Augenblicken: Gegen 14.15 Uhr löste sich am Grüblzinken auf etwa 1800 Meter Seehöhe in einer nördlich gelegenen Steilrinne eine Lawine, sie war laut Polizei etwa 30 Meter breit und 450 Meter lang.