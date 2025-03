Bergheim-Damen feiern ersten Liga-Sieg 2025

Zur Erinnerung: Seit dieser Saison hat die Frauen-Bundesliga einen neuen Modus: Die ersten vier Teams spielen sich in je zwei Duellen den Meistertitel aus. Die Clubs der Qualifikationsgruppe treten gegen jeden Verein jeweils noch einmal an. Der letzte der Qualifikationsgruppe steigt nach 23 Runden in die 2. Frauen-Bundesliga ab.