Gesundheit: Was meinen die Niederösterreicher?

Für eine höhere Qualität der Versorgung nehmen die Landsleute auch regionale und lokale Strukturveränderungen in Kauf. Die Befragten bevorzugen größere Kliniken und wollen dort behandelt werden, wo Personal mit großer Erfahrung zur Verfügung steht. 87 Prozent begrüßen außerdem die Tatsache, dass Beschwerden, die früher stationär behandelt worden sind, heute ambulant behandelt werden können. Ebenso 87 Prozent meinen, dass sie einen geplanten Eingriff lieber in einem Klinikum von einem Team mit mehr Erfahrung durchführen lassen, auch wenn sie dafür bis zu 30 Minuten länger fahren müssen. Für 84 Prozent steht die „Verfügbarkeit des Personals“ an oberster Stelle.