Unterrichtete ein Spion die spätere Kaiserin Sisi?

Man warf ihm Übereifer gegenüber den Mächtigen vor

Mit der wichtigen Aufgabe, die künftige Kaiserin hierin zu unterrichten, wurde Graf Johann Majláth betraut. Elisabeth soll den Unterricht sehr genossen haben, der Graf galt als guter Vortragender: Er hatte eine angenehme Stimme, spickte seine Vorträge mit Anekdoten und Vergleichen und weckte so bei seiner Schülerin Neugier und Interesse. Im Vergleich zu ihren sonstigen, wohl anstrengenderen Unterrichtsstunden dürften die Lektionen bei Majláth in entspannter Atmosphäre stattgefunden haben, denn zu diesen gesellten sich die Eltern und Geschwister Elisabeths oft und gerne dazu. Johann Majláth habe, so wird überliefert – und so liest man auch in den gängigen Elisabeth-Biografien – die künftige Kaiserin für Ungarn und dessen Geschichte begeistern können und damit die Saat für eine lebenslange Faszination gelegt.