„Die Habsburger“, Folge 5: Mythos „Sisi“

Elisabeth schreibt dem Kaiser sogar ihr berühmtes „Ultimatum“: „Ich wünsche, dass mir vorbehalten bleibe, unumschränkte Vollmacht in allem, was die Kinder betrifft. Ferner wünsche ich, dass was immer meine persönlichen Angelegenheiten betrifft, mir allein zu bestimmen vorbehalten bleibt“. Franz Joseph nimmt alle Forderungen seiner Ehefrau an. Damit schwingt sich Sisi zur gleichberechtigten Partnerin ihres Ehemannes auf – ungewöhnlich für eine Frau der damaligen Zeit.