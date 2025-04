Warum Franz Josephs Kindheit so glücklich war

Der Vater, Erzherzog Franz Karl ist ein gutmütiger, aber intellektuell bescheidener Mann. Doch so unterschiedlich Mutter und Vater auch sein mögen – sie ergänzen einander dennoch ideal als hingebungsvolle Eltern. Der kleine „Franzi“, ein hübsches, heiteres Kind, wächst so in einer liebevollen Umgebung auf: Für seine Mutter ist er der geliebte „petit chou“, der kleine Schuh, und sein Großvater, der Kaiser, ist vernarrt in ihn, so wie die gesamte kaiserliche Familie. Selbst die Wahl seiner Kinderfrau war ein Glücksfall, denn Baronin Luise Sturmfeder, eine praktische Frau mit gesundem Hausverstand und außergewöhnlichem pädagogischen Talent, liebt ihren Schützling wie ein eigenes Kind.