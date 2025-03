Skifahrer erlitt bei Unfall tödliche Verletzungen

Der Skifahrer hob ab und prallte in der Folge mit voller Wucht auf den Hang. Er schlitterte 30 Meter über eine darunterliegende Skipiste und blieb reglos liegen. Zeugen schlugen Alarm und setzten die Rettungskette in Gang. Der Skifahrer hatte jedoch so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch im Zuge der Bergung verstarb.