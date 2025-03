Mordversuch-Verdacht: Lenker weiterhin in U-Haft

Ein 20-jähriger Autofahrer, der sich Ende Jänner in Wels eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte, die mit einem Crash und mehreren Verletzten endete, muss weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Die U-Haft über den in Linz lebenden Ungarn, gegen den wegen Mordversuchs ermittelt wird, wurde bei der Haftprüfungsverhandlung am Dienstag bis 18. Mai verlängert.