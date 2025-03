Im Eis eingebrochen: Frauerl und Hund gerettet

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag am Möserer See im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ab: Eine 22-jährige Spaziergängerin brach im dünnen Eis ein, als sie ihren Hund, der ebenfalls eingebrochen war, retten wollte. Frauerl und Vierbeiner kämpften sich zu einer kleinen Insel – eine Taubergung war unmöglich, also musste die Feuerwehr mit Boot her!