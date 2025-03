Stocker zu Aufrüstung: „Welt wird gefährlicher“

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) begrüßt die Vorschläge der EU-Kommission für die Aufrüstung Europas. In den nächsten Tagen werde noch geprüft, welche Auswirkungen dies auf Österreich habe, kündigte er an. „Die Welt wird gefährlicher und jedes Land in Europa braucht auch einen robusten Schutz.“