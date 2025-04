Mit Katzln, Jubel und Eseln in die Heilige Woche

Gemeinsam Binden am Schmerzensfreitag

Nach altem Brauch gibt es einen einzigen perfekten Tag zum Binden der Palmbuschen: den Schmerzensfreitag, den Freitag vor dem Palmsonntag – und zwar noch vor Sonnenaufgang. Einen Workshop bietet das Vermittlungsteam des Kärnten Museums daher am 11. April an: Von 7 bis 9 Uhr werden im Rudolfinum in der Museumgasse 2 in Klagenfurt Palmbuschen gebunden, danach gibt es Kaffee und Kuchen. Anmeldung notwendig: 050 536-30547 oder erlebnis@kaernten.museum – Kostenbeitrag 12 €.