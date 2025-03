So feiert Life-Ball-Vater Keszler großes Comeback

Das bedeutet, dass dieser Sommer so richtig heiß wird. Vor allem auch für die Society-Kiebitze aus dem In- und Ausland. Denn von New York bis Cannes, überall auf der Welt werden alljährlich Spenden für die gute Sache gesammelt. Bisher lukrierte amfAR rund 900 Millionen Euro an Spendengeldern für die AIDS-Forschung. Zuletzt im Vorjahr an Côte d’Azur, dort gaben sich beim Filmfestival an der Croisette dafür Weltstars wie Cher, Demi Moore, Hilary Swank, oder Andie MacDowell die Klinke in die Hand. Gut möglich, dass sie sich heuer auch bei uns in Salzburg ein Stelldichein geben werden.