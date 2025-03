Auflösung gefordert: „Die TSD ist ein totes Pferd“

„Agenden zurück in Sozialabteilung holen“

Die Agenden wurden mit 1. April 2015 (leider kein Aprilscherz) von der Sozialabteilung in eine 100-Prozent-Tochter des Landes ausgelagert. Verbessert hat sich dadurch – gefühlt – gar nichts. Im Gegenteil: Ein Skandal jagt seither den nächsten, ein Geschäftsführer folgte der anderen Geschäftsführerin. Und die Politik schaut zu und versteckt sich hinter der GmbH. Ausrede: „Wir können uns nicht in das operative Geschäft einmischen!“ „Umso wichtiger ist es, die Reißleine zu ziehen, die TSD aufzulösen und die Agenden wieder zurück in die Sozialabteilung zu holen – damit die Politik endlich wieder eingreifen und die Missstände abstellen kann“, fordert Abwerzger im Gespräch mit der „Tiroler Krone“.