Den Energiekosten soll es an den Kragen gehen

„Budgetärer Ausnahmezustand“

Diesen Krisen habe man in der Vergangenheit Rechnung tragen müssen, doch damit der „budgetärer Ausnahmezustand“ nicht zum Normalzustand werde, sei eine Neuausrichtung des Wirtschafts- und Industriestandortes notwendig. „Die Industrie in unserem Land ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, daher soll hier eine starke Förderung stattfinden“, betonte Stocker. Aber auch mit einem gezielten Abbau von Bürokratie will man den heimischen Unternehmen unter die Arme greifen.