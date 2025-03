Wifo-Chef: Sparplan für gesamte Regierungsperiode

Weiteres Rezessionsjahr möglich

2025 will die Dreierkoalition 6,3 Milliarden Euro einsparen, 2026 8,7 Milliarden Euro. Gleichzeitig brauche es aber auch konjunkturbelebende Maßnahmen, so Felbermayr. Schließlich könne 2025 ein weiteres Rezessionsjahr werden. Schon jetzt müsse man daher erklären, wie man den Standort in den nächsten Jahren verbessern will. „Über bessere Aussichten sollte es dann auch möglich sein, dass wieder mehr investiert wird“, sagte der Ökonom. Er stellte infrage, ob Projekte wie eine Beibehaltung von Elementen der abgeschafften Bildungskarenz leistbar sein werden.