Freizeitspaß muss in Wien nichts kosten

Das Paradebeispiel für kostenlose Freizeitangebote in Wien ist das Donauinselfest. Sechs Millionen Euro machte das Budget 2023 aus, ein Drittel davon fördert die Stadt. Eine Investition, die sich auszahlt, beträgt die Wertschöpfung doch rund 90 Millionen Euro. Auch der Steiermark Frühling am Rathausplatz (27. bis 30. März), das Argus Bike Festival, Waldviertel Pur. Indes läuft im Sportbereich ohne Geld wenig. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.