Ungarn verschärft Homosexuellen-Gesetz

Nicht-heterosexuelle Inhalte „in den Kinderzimmern“

In der Verordnung werden die betroffenen Produkte zwar nicht genannt. Allerdings haben regierungsnahe Medien bereits in der Vergangenheit den Umstand kritisiert, dass nicht-heterosexuelle Inhalte „in die Kinderzimmer eingezogen“ seien – in Form von Puppen, deren Geschlecht gewechselt werden könne, oder Legosteine in Regenbogenfarben.