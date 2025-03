„Dürfen nicht das Familiensilber veräußern“

Mochar will Budget nur für ein Jahr

Am Montag hat auch der Konsolidierungsbeirat mit Finanzexperten in der Klagenfurter Budgetfrage getagt. Und nach wochenlangem Schweigen brachte Finanzreferentin Constance Mochar einen Fahrplan für Stadtbudget 2025 heraus. Er zeigt detailliert, was nach dem Maßnahmenpaket des Beirates von März bis Juni passieren soll. Wann das Budget tatsächlich am Tisch liegen wird, bleibt aber dennoch offen. „Ende Juni soll es so weit sein“, sagt die SP-Stadträtin. „Geht es schneller, ist es mir nur recht, aber ich bin eine Realistin. Mit der Finanzabteilung und dem Stadtsenat müssen alle Maßnahmen abgesprochen und beschlossen werden, das dauert seine Zeit.“