99ers nach Aus: Höheres Budget und Titel als Ziel!

„Jetzt habe ich eine Nacht gesunden Schlaf hinter mir. Natürlich sitzt die Enttäuschung nach wie vor tief“, war Präsident Herbert Jerich nach dem Viertelfinal-Aus seiner Grazer Eishockey-Cracks in Linz auch am Montag noch gezeichnet. „Wir haben eine 3:1-Führung in der Serie nicht drübergebracht. Im Heimspiel hätten wir es beenden müssen. Uns hat etwas gefehlt, was man nicht mit Geld kaufen kann: Erfahrung im Team. Aus Fehlern lernt man aber.“