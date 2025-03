Schneekanonen retteten die blau-gelbe Ski-Saison

Plus von 25 Prozent

Dennoch fällt die Bilanz positiv aus. Durch künstliche Beschneiung konnten immerhin an die 100 Betriebstage in den 15 blau-gelben Skigebieten erreicht werde. Und auch mit den Besucherzahlen ist die Fremdenverkehrsbranche zufrieden. „Es war ein richtiger Comeback-Winter“, freut sich Johanna Mikl-Leitner. Derzeit hält man bei 660.000 Besuchen auf den Pisten. „Das ist eine Steigerung von immerhin 25 Prozent gegenüber den vergangenen drei“, so Wintern“, so die Landeshauptfrau, in deren Ressort die Zuständigkeit für den Tourismus fällt. Als Erfolg gleich im ersten Jahr wird die gemeinsame Saisonkarte für zehn Skigebiete in Niederösterreich verbucht. Mehr als 8700 dieser Skipässe wurden ausgegeben – und über 90.000-mal genutzt.