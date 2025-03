Diese Spieler kehren bei Salzburg bald zurück

„Wäre für uns wichtig“

Dazu zählt etwa Karim Onisiwo, der zuletzt an Adduktorenproblemen litt. Der Stürmer, der am Montag seinen 33. Geburtstag feierte, arbeitete beim Mannschaftstraining individuell an seinem Comeback. In knapp zwei Wochen soll er wieder einsatzbereit sein. „Das wäre für uns schon wichtig, auch in der Box. Da brauchen wir ihn“, sagte Rouven Schröder.