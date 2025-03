350 Autos bei Tuner-Treff: Anzeige fürs Driften

An den Wochenenden treffen sich immer wieder Hunderte PS-Fans mit ihren Boliden in Salzburg und Umgebung: Diesmal waren es rund 350 Fahrzeuge, die sich zuerst beim Airportcenter in Wals-Siezenheim trafen und danach ihr Treffen auf umliegende Orte ausdehnten. Das nahmen die Salzburger Verkehrspolizisten zum Anlass und positionierten sich an Schlüsselstellen wie der Innsbrucker Bundesstraße, um den vorbeifahrenden Verkehr zu kontrollieren.