Zuerst Schnee- und Graupelschauer, dann Sonne

Ungetrübter Sonnenschein

Aber schon am Dienstag bringt Hochdruckeinfluss in ganz Österreich oft ungetrübten Sonnenschein. Nur anfangs sind im Bergland sowie im Südwesten ein paar Restwolken vorhanden, diese lösen sich aber rasch auf. Der Wind kommt schwach, im nördlichen Alpenvorland sowie zum Teil auch im Osten mäßig, aus Nordwest bis Ost. Es bleibt aber kalt bis kühl: In der Früh hat es minus zwölf bis minus ein Grad, am Nachmittag plus zwei bis plus neun Grad, im Westen sind bis zu plus 13 Grad möglich.