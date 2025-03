Auto in Vollbrand: A9 musste total gesperrt werden

Die Freiwillige Feuerwehr Mautern wurde gegen 9.15 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der A9 alarmiert. Ein Auto stand im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Graz in Flammen. Weil im dortigen Baustellenbereich ein Gegenverkehr vorhanden war, musste die Autobahn in beide Richtungen gesperrt werden.