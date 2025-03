So gelingt der Start in steirische Gartensaison

Auch wenn sich das Wetter an diesem Wochenende nicht gerade von seiner freundlichsten Seite zeigt, stehen in der Steiermark alle Zeichen auf Frühling, und eifrige Hobby-Gärtner scharen schon in den Startlöchern. Aus diesem Anlass hat die „Krone“ die bekannte und leidenschaftliche steirische Bio-Gärtnerin Angelika Ertl in ihrem Pflanzenparadies in Feldkirchen bei Graz besucht.