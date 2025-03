OÖ investiert 274 Millionen Euro gegen die Flut

Die Frage ist, ob der Bund bei der Finanzierung von Hochwasser-Schutzmaßnahmen auch in Zukunft großzügig ist: Seit den Flut-Katastrophen in den Jahren 2002 und 2013 wurden in Oberösterreich Dutzende Millionen in Dämme, Deiche und Mauern investiert. In den vergangenen zwölf Jahren flossen konkret 172 Millionen € in 166 Projekte – jene direkt an der Donau ausgenommen. Und so soll es in Zukunft auch weitergehen, versprechen Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und der dafür zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne).