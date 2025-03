Priscilla Presleys geheimer Sightseeing-Fahrplan

Einmal dann in Österreich angekommen, wird Priscilla dann via Salzburg in die Hauptstadt reisen. Sehenswürdigkeiten will sie auf jeden Fall besuchen, nicht erst seit ihrem Besuch beim Opernball letztes Jahr hat sie darauf richtig Lust bekommen. Bevor es zu den Treffen mit den Fans, samt Showeinlagen kommt (am 28. und 29. März im Wiener Metropol) hat sie sich auch einiges vorgenommen. „Ich freue mich ganz besonders auf ,Vienna‘ – natürlich, um die wohl treuesten Fans zu treffen. Ich möchte unbedingt das ,Castle of Schönbrunn‘ sehen, vielleicht sogar die Wiener Sängerknaben besuchen und außerdem mag ich auch Gustav Klimt“, erfahren wir im Vorfeld über ihre große Reiselust.