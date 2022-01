Peter Dinklage empört über „Schneewittchen“-Remake

Dinklage fuhr fort: „Du bist in gewisser Weise fortschrittlich, aber dann machst du immer noch diese verdammte rückständige Geschichte über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben, was zum Teufel machst du, Mann? Habe ich nichts getan, um die Sache von meiner Seifenkiste aus voranzubringen? Ich glaube, ich bin nicht laut genug. Ich weiß nicht, welches Studio das ist, aber sie waren so stolz darauf. Alles Liebe und Respekt an die Schauspielerin und alle Menschen, die dachten, sie würden das Richtige tun. Aber ich frage mich nur, was macht ihr da?“