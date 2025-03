Frau (43) ging mit Messer auf Lebensgefährten los

Bei dem Streit in der Stadt Salzburg schlug die 43-jährige Ukrainerin am Donnerstagnachmittag ihrem Partner ins Gesicht. Nach dem Faustschlag wollte die Frau dem Mann einen Messerstich versetzen. Ihr Versuch blieb erfolglos. Die 43-Jährige randalierte anschließend in der Wohnung des Mannes und beschädigte Gegenstände.