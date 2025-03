„Das Nationalteam habe ich sicher nicht abgehakt!“

Auf seiner Position ist er sicher der beste Spieler in Österreich. Seine Zahlen sind beeindruckend, so einen Kicker wünscht sich jeder Trainer in seiner Mannschaft“, wird Austrias Dominik Fitz seit Wochen von Mit- sowie Gegenspielern und zahlreichen Experten in den Himmel gelobt. Logisch, dass sich Fitz in die Auslage spielte, nicht nur von den Fans im violetten Lager wird daher seine erstmalige Einberufung ins A-Nationalteam gefordert. Teamchef Ralf Rangnick verfolgte in der Generali-Arena von der VIP-Tribüne das 0:1 gegen Salzburg, einen Anruf vom Deutschen für das anstehende Nations-League-Doppel gegen Serbien erhielt Fitz aber nicht. „Ich bekam nur ein Mail, dass ich auf Abruf stehe. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen, natürlich machte ich mir Hoffnung, alles andere wäre schlicht gelogen.“