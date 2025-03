Wirtschaftsminister: „Keine Furcht vor den USA“

Die EU habe in den vergangenen Jahren die falschen Schwerpunkte gesetzt. Es brauche wieder eine Reindustrialisierung und eine klare Wettbewerbsorientierung. „Wir müssen schauen, dass wir stark auch am Weltmarkt auftreten und den Bürokratisierungswahn der EU stoppen. Stichwort Entwaldungsverordnung und Lieferkettenverordnung. Wir brauchen in Europa und in Österreich ein Comeback von Leistungen und Wettbewerb. Wenn wir nicht wollen, dass Europa in Schönheit stirbt, dann brauchen wir jetzt einen Fokus auf Wettbewerb, auf Arbeitsplätze, auf Einkommen, auf die Frage, wie wir unseren Wohlstand halten können“, so Hattmannsdorfer.