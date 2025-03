„Nicht laut, aber an guten Lösungen interessiert“

Wo kann die Kammer konkret helfen?

Die Wirtschaftskammer ist der tägliche Begleiter, wann immer wir benötigt werden. Unsere Aufgabe ist nicht nur die Teilnahme an den politischen Entscheidungsprozessen, sondern vor allem unsere Expertise in Beratung und Service. Das deckt vieles an Aufgaben ab: vom Troubleshooting bei einzelnen Problemstellungen bis zur proaktiven Auseinandersetzung mit neuen Herausforderungen wie immer neuen gesetzlichen Hürden oder Bestimmungen. Wir wollen in der Information schnell und direkt sein und Themen so aufbereiten, dass sie verständlich und für die betriebliche Praxis verwendbar sind. Auch das sehe ich als zentrale Aufgabe: Den Unternehmern möglichst viel abzunehmen, sie zeitlich zu entlasten und damit unternehmerisch zu stärken.