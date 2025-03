Tiroler Unternehmer wählen jetzt ihre Vertretung

Liste Fritz möchte es zum ersten Mal wissen

Spannend wird sein, wie die Liste Fritz – bekannt aus dem Tiroler Landtag – abschneiden wird. Sie tritt heuer erstmals in ihrer Parteigeschichte unter dem Namen „Liste Fritz. Für buntes Wirtschaften“ in zehn Fachgruppen an. „Statt am Rand zu stehen und zu jammern, wollen wir Verantwortung übernehmen“, sagen sie. Die UNOS, ein Ableger der pinken Neos, treten hierzulande mit gleich 61 Kandidaten in 21 Fachgruppen an.