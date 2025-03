Ehehölle: Erschütternder Bericht einer Syrerin

Allein die Schilderungen des Staatsanwaltes machen betroffen. So wirft die öffentliche Anklägerin dem Flüchtling vor, seine Frau im Zeitraum Mai bis Dezember letzten Jahres mehrmals pro Woche geohrfeigt oder ihr Faustschläge versetzt, sie in den Bauch getreten, an den Haaren gezogen und auch gewürgt zu haben. Mitte Dezember soll er der zweifachen Mutter ein Messer vorgehalten und ihr gedroht haben, zuerst sie, dann die Kinder und auch sich selbst zu töten.