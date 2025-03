Bibel-Zitate machten Linzer heiß auf Meistertitel

Gmundens Sharks sind am besten Weg, sich in der Österreichischen Eishockey Liga (3. Liga) den Meistertitel zu krallen, reisen nun am Samstag mit einem 5:0-Vorsprung im Gepäck zum Final-Rückspiel nach Hohenems. Die Linzer Grizzlies halten den Pokal der 1. Landesliga schon in Händen – auch dank Zitaten aus der Bibel!